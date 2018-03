66-Jährige betrunken auf Gehweg gefunden

Wolfenbüttel Am Samstag wurde der Polizei eine hilflose Person auf dem Fußweg liegend in der Leipziger Straße in Wolfenbüttel gemeldet. Die 66 Jahre alte Frau hatte einen Promillewert von 3,27. Zum Schutz ihrer Person wurde sie zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam genommen.