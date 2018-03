Der Weg um den Wolfenbütteler Stadtgraben wird beleuchtet

Jogger und Spaziergänger werden künftig in den Abendstunden am Stadtgraben mehr Licht haben. Der Weg um den Teich soll beleuchtet werden. Das beschloss der Rat der Stadt während seiner jüngsten Sitzung. 1,3 Kilometer ist die Strecke um den Stadtgraben lang. An ihr sollen 42 Masten für eine LED-Beleuchtung aufgestellt werden. 200 000 Euro sind für das Vorhaben vorgesehen. Davon müssen allerdings nur...