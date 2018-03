Dieb stiehlt teure Kosmetikartikel

Wolfenbüttel In einem Parfümeriegeschäft in der Langen Herzogstraße hat sich am Montag gegen 10.30 Uhr ein Dieb drei Kosmetikartikel im Gesamtwert von 217 Euro in die Jacke gesteckt. Auf die Tat angesprochen, flüchtete er zu Fuß durch die Fußgängerzone in nördliche Richtung, teilt die Polizei mit. Zeugen...