Unbekannte beschädigen Auto

Wolfenbüttel Unbekannte Täter haben am Dienstagabend zwischen 20 und 22 Uhr einen schwarzen VW Lupo beschädigt, der in der Straße Am Jahnstein abgestellt war. Laut Polizeibericht beschädigten sie beide Seitenspiegel und zerkratzten die Türen. Der Schaden beträgt etwa 800 Euro. Hinweise unter Tel: ...