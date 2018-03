60 plus lädt zu einem Info-Nachmittag ein

Wolfenbüttel Die SPD Arbeitsgemeinschaft 60 plus lädt ein zu ihrem Info-Nachmittag bei Kaffee und Kuchen am Mittwoch, 28. März, um 15 Uhr im Parkhotel „Altes Kaffeehaus“ Wolfenbüttel. Karl-Heinz Mühe, Bürgermeister in Schöppenstedt, wird berichten über aktuelle politische Themen in Stadt und Landkreis...