Soziale Sprechstunde in der CDU-Geschäftsstelle

Wolfenbüttel Die nächste „soziale Sprechstunde“ findet am Donnerstag, 29. März, von 16 bis 18 Uhr in der Kreisgeschäftstelle der CDU, Im Kalten Tale 20, 38304 Wolfenbüttel statt. Bürger können sich an CDU-Mitglieder und Kommunalpolitiker wenden, wenn sie Hilfe benötigen oder Rat suchen. Zu dieser Sprechstunde...