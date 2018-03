Das Potsdam Braunschweigs

Über die Zukunft des Tourismus’ in Wolfenbüttel, die Notwendigkeit eines Vier-Sterne-Hotels und den Veranstaltungsreigen rund um das Jubiläum „900 Jahre Wolfenbüttel“ sprach Redakteurin Maria Böhme mit Björn Reckewell, Leiter Tourismus und Einzelhandelsentwicklung, und dem Eventmanager der Stadt, Sebastian Kirchner.

Unsere schöne Stadt wird in diesem Jahr 900 Jahre alt. Wie würden Sie Wolfenbüttel in drei Worten beschreiben, Herr Reckewell?

Reckewell: Lessingstadt, Fachwerkstadt, Jägermeisterstadt. Die Mischung macht das besondere Lebensgefühl aus. Bei der Fachwerkstadt geht es nicht nur um Architektur, sondern auch um Gemütlichkeit und sich zu Hause fühlen. Jägermeister steht für den Genuss und Lessing für unsere Affinität zur Kultur.

Wie kam Wolfenbüttel auf der kürzlich stattfindenden Internationalen Tourismusbörse in Berlin an?

Reckewell: Sehr gut. Wir sind ein Hidden Champion. So richtig ging der Tourismus hier erst im Jahr 2001 los. Vorher hatte Wolfenbüttel auch mit der Zonenrandlage zu kämpfen. Also sind wir erst 17 Jahre touristisch aktiv.

Wie ist Wolfenbüttel heute touristisch aufgestellt? Wo hapert es noch?

Reckewell: Nacharbeiten müssen wir noch am Thema Beherbergung. Sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht. Wir brauchen ein Vier-Sterne-Hotel. Im Ausland interessiert sich kein Gast für 3-Sterne-Häuser, da geht es erst bei vier Sternen los. Außerdem gibt es einfach zu wenig Betten. Für das Altstadtfest im August ist schon fast alles ausgebucht.

Kirchner: Die Bands für das Altstadtfest werden in Braunschweig untergebracht. Erstens gibt es nicht genug Betten und zweitens kann man Bands wie Mia, unser Haupt-Act auf dem Altstadtfest, nicht in einem 3-Sterne-Haus unterbringen.

Reckewell: Da blutet mir das Herz als Tourismus-Fachmann. Wenn wir schon solche tollen Veranstaltungen hier machen, dann will ich auch, dass die Künstler und Gäste in der Lessingstadt bleiben. Außerdem gibt ein Übernachtungsgast immer mehr Geld aus als ein Tagesgast.

Wie hoch ist der Unterschied?

Ein Tagesgast gibt in Wolfenbüttel durchschnittlich 22,50 Euro aus, ein Übernachtungsgast 112,70 Euro (gem. Studie der dwif-Consulting GmbH (München) für das Jahr 2015). Dabei betreffen aber nur 40 Prozent der Ausgaben Unterbringung und Verpflegung. Weitere 40 Prozent des Geldes lässt der Übernachtungsgast beim Einzelhandel und weitere 20 Prozent gibt er für Erlebnisse aus.

Wo soll Wolfenbüttel in fünf Jahren stehen? In einem Interview haben Sie mir mal gesagt, dass Wolfenbüttel das Potsdam von Braunschweig werden soll. Ist es bis dahin nicht noch ein weiter Weg?

Reckewell: Na ja, Braunschweig ist ja auch nicht Berlin. (lacht) Deswegen sind wir das heute schon und aus historischer Sicht sowieso. (lacht) Große Herausforderung und Chance zugleich ist die Digitalisierung. Dadurch haben wir die Möglichkeit, viel Zeit aufzuholen. Aber wir müssen auch schauen, dass wir weiterhin im Netz auffindbar bleiben. Auch unsere Hoteliers, Gastronomen und Erlebnis-Anbieter wollen wir fit machen für die digitale Welt. Künftig soll es eine gemeinsame Buchungs-Plattform im Internet geben für regionale Erlebnisse, wo diese vermarktet werden sollen und gebucht werden können.

Welche Bedeutung hat das Stadtjubiläum für den Tourismus?

Reckewell: Eine sehr große Bedeutung. Dadurch wird Wolfenbüttel nochmal mit Geschichte, Charakter und Inhalten gefüllt. Zudem wird es ein prall gefülltes Veranstaltungsjahr.

Welche Touristen sollen kommen?

Reckewell: Vor allem die Menschen aus der Region zwischen Harz und Heide.

