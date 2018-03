900 Jahre Leben

Wolfenbüttel feiert. Ein Jahr lang. 900 Jahre wird die schöne Lessingstadt alt. Wolfenbüttel und Wolfenbütteler haben Geschichte(n) geschrieben. Hier in unserer Bibliothek liegt eines der wertvollsten Bücher der Welt – das Evangeliar Heinrichs des Löwen. Hier wurde Pressegeschichte geschrieben: Noch heute lernen alle Journalisten im Studium, dass der in Wolfenbüttel entstandene Aviso die zweitälteste Zeitung der Welt ist. Denken Sie nur an Leibniz, Lessing oder Casanova – viele bedeutende Persönlichkeiten haben hier gelebt, geliebt und gewirkt. Ob Jägermeister oder Kuba-Tonmöbel – hier wurde Industriegeschichte geschrieben. Doch Wolfenbüttel ist mehr als große Namen und schöne Fachwerk-Fassaden. Was die Kreisstadt vor allem ausmacht, sind ihre Bürger. Die Menschen, die dieser Stadt jeden Tag aufs Neue Leben einhauchen. Die über den Stadtmarkt schlendern, ein Eis in der Fußgängerzone schlecken oder jeden Tag im Laden Kunden begrüßen. Die um den Stadtgraben joggen, an der Ostfalia studieren, in der Herzog-August-Bibliothek forschen oder sich für die Gemeinschaft in Vereinen starkmachen. Sie alle sind die Stadt. Wir lassen in diesem Jahr die Wolfenbütteler hochleben. Jeden Monat wird es einen Grund zum Feiern geben – und die ganze Region ist eingeladen. Kommen Sie her und überzeugen Sie sich selbst! Wolfenbüttel lebt.

„Wolfenbüttel und Wolfenbütteler haben Geschichte(n) geschrieben.“ Maria Böhme über eine Stadt, in der es monatlich einen Grund zum Feiern gibt