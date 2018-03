Und morgens ruft der Jobcoach an

Nicole Arendt ist an manchen Tagen morgens sehr früh wach. Ihr erster Griff geht dann zum Handy, sie schreibt eine Textnachricht. Adressat ist einer ihrer Schützlinge. Nicole Arendt ist Jobcoach für Menschen mit Behinderungen, die in den allgemeinen Arbeitsmarkt integriert werden. Beschäftigt ist sie beim Fachdienst zur beruflichen Eingliederung (FBE) des Deutschen Roten Kreuzes (DRK).

Der seit 2014 bestehende Fachdienst bietet diesen Integrations-Baustein für Menschen mit Unterstützungsbedarf jetzt an. Ziel ist deren Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt – ein Alleinstellungsmerkmal des DRK in und um Wolfenbüttel.

Zurück zu der Textnachricht. Die sei Teil der Unterstützung ihres Schützlings, um ihn im Arbeitsalltag an Strukturen zu gewöhnen. „Dazu gehört schon das pünktliche Aufstehen“, sagt die Teamleiterin der DRK-Jobcoaches. Meldet sich der Schützling nicht zurück, sei die Situation klar. „Dann schläft er noch und ich rufe ihn an“, sagt Nicole Arendt.

Verschlafen sollte er nicht zu oft, denn die Arbeitgeber würden laut DRK-Mitarbeiterin von den Beschäftigten mit Handicap eine gewisse Selbstständigkeit, Pünktlichkeit, ein gepflegtes Äußeres, Kommunikationsfähigkeit und den Willen erwarten, sich aus dem Arbeitsumfeld einer geschützten Werkstatt in eine normale Firma verändern zu wollen.

Mitunter erhalten die beruflichen Neueinsteiger schriftliche Verhaltensleitfäden, erzählt die DRK-Mitarbeiterin. Auf denen stehen Erinnerungen wie „duschen“, „Rucksack für die Arbeit packen“, „pünktlich zum Bus gehen“, aber auch, wann Frühstücks- und Mittagspausen sowie der Feierabend sind. „Der eine oder andere braucht diese Strukturen“, weiß Nicole Arendt.

Neue Wege aus der Werkstatt soll das individuelle „Budget für Arbeit“ nach dem Bundesteilhabegesetz öffnen, das jedem Werkstattbeschäftigten in Deutschland zusteht. Es ermöglicht dauerhafte Lohnkostenzuschüsse für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, welche die geringere Arbeitsleistung ausgleichen sollen. Und, so Uwe Rump-Kahl, DRK-Bereichsleiter: „Wer die Anforderungen nicht erfüllt, kann auf seine alte Stelle in der Werkstatt zurückkehren.“

Auf den Arbeitgeber komme keine weitere Belastung zu, betont Nicole Arendt, die unter anderem von ihren Kolleginnen Luisa Simeone und Sabine Apitz unterstützt wird. Sowohl die Suche nach einem geeigneten Arbeitsplatz als auch die Einarbeitung, Betreuung und Begleitung der einzugliedernden Mitarbeiter übernehmen die Job-Coaches.

Erste Erfolge der Integration gibt es bereits, erzählte Nicole Arendt. So die einer jungen Frau, die in einer Jugendherberge arbeitet oder die eines jungen Mannes mit Down-Syndrom, der Lagerarbeiten in einem Drogeriemarkt übernommen hat.