Augen auf bei der Berufswahl

Wolfenbüttel Das Wolfenbütteler Theodor-Heuss-Gymnasium bietet Bewerbungssimulationen und Firmenbesuche in der Region an.

Berufs- und Studienorientierung nimmt an den Schulen im Landkreis eine bedeutende Rolle im Schulalltag ein. „Im zweiten Halbjahr des 9. Jahrgangs startet unsere intensive Berufsorientierung“, sagt Lehrerin Rikwa Stübig, am Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) für die Berufs- und Studienorientierung zuständig.

Das Gymnasium organisierte vor kurzem einen Infoabend, sowohl für Schüler des 9. Jahrgangs als auch für Eltern. „Eltern haben nämlich oft mehr Fragen und Sorgen als die Schüler“, weiß Rikwa Stübig aus Erfahrung. „Eltern stressen ihre Kinder oft, sich in Sachen Berufswahl festzulegen“, sagt die Lehrerin. Sie nennt diese Erwachsenen „Helikopter-Eltern“, die es wenig juckt, dass ihren Kindern mitunter noch die Orientierung oder der Plan fehlt.

Mit dem Infoabend beugt das THG vor. Es werden das Berufsorientierungskonzept sowie das Beratungsangebot der Schule vorgestellt. Jutta Mannherz, die für das THG zuständige Berufsberaterin der Agentur für Arbeit, gibt allen, Schülern wie Eltern, in persönlichen Gesprächen wertvolle Tipps.

Ein weiteres Orientierungsangebot der Schule ist das Berufsinformationsforum für den 10. Jahrgang, das am THG seit mehr als einem Jahrzehnt immer im März stattfindet. Organisiert vom Verband der Ehemaligen erzählen frühere Abiturienten des Gymnasiums den Zehntklässlern in einer Art „Speed Dating“, also ein Aufeinandertreffen für kurze Zeit mit möglichst großem Informationsaustausch, ihren beruflichen Werdegang. Die Schüler erhalten von Fachleuten Tipps für Praktika, Einstiegs- und Karrierechancen, Kontaktdaten werden ausgetauscht, Annäherungen vereinbart. „In diesem Jahr hatten wir Schüler dabei, die anschließend konkrete Praktikumsangebote in der Tasche hatten“, erzählt Rikwa Stübig.

Am 6. April bietet das THG erstmals Praxisübungen, konkret Bewerbungssimulationen, an. „Wir konnten die Firma Jägermeister dafür gewinnen“, erzählt Rikwa Stübig. Vijdan Bangura, Personalreferentin des Unternehmens, wird mit den Schülern Bewerbungsgespräche üben. „Vorher müssen die Schüler mir eine komplette Bewerbungsmappe vorlegen“, sagt die THG-Lehrerin. „Und in das Gespräch wird kein Schüler mit normalen Alltagsklamotten gehen. Die nehmen das sehr ernst und bereiten sich im Unterricht darauf vor.“

Weitere Angebote der Schule: Am 12. April reisen Schüler des 9. Jahrgangs zu einem Berufsinformationstag des Staatstheaters in Braunschweig. „Das Haus bietet an diesem Tag viele Gesprächspartner und öffnet alle Abteilungen. Die Schüler lernen alles und jeden kennen – von Dach bis zum Keller“, sagt Stübig.

Auch am jährlich wiederkehrenden Zukunftstag wird sich das THG beteiligen. „Die Teilnahme ist verbindlich für alle Neuntklässler“, sagt die Lehrerin. „Sie sollen irgendwann mal einen Betrieb von innen sehen.“ Wer keinen Platz finde, nehme an einer innerschulischen Berufsberatung teil, die ebenfalls Diplompädagogin Jutta Mannherz leitet.

Für die älteren Jahrgänge steht wie in jedem Jahr die Teilnahme an Hochschulinformationstagen auf dem Programm. „Wir besuchen diese Tage verbindlich mit unseren Schülern der Jahrgänge 11“, erzählt die THG-Koordinatorin. Kontakte bestünden zu den Unis in Göttingen und Hannover, aber auch in der Region zur Ostfalia, zur Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig und zur TU Braunschweig.