Hier können Sie sich ordentlich abkühlen

Die Schwimmbäder im Landkreis Wolfenbüttel locken mit einem vielfältigen Angebot. Egal, ob Schwimmsport betrieben oder der reine Badespaß gesucht wird: Zehn unterschiedliche Bäder stehen zur Wahl.

Die meisten Freibäder im Landkreis Wolfenbüttel werden seit vielen Jahren von Fördervereinen unterstützt. Sie stellen Veranstaltungen auf die Beine, mit denen sie neue Besucher locken, kümmern sich um die Pflege und bereiten jede Badesaison mit Arbeitseinsätzen vor. Eine Besonderheit sind das Freibad in Schladen und das Hornburger Stadtbad. Sie werden nicht mehr von der Kommune, sondern von Trägervereinen betrieben, die dafür sorgen, dass jedes Jahr wieder Besucher eine ganze Saison lang schwimmen gehen können.

Manch ein Bad beginnt die Saison mit einer besonderen Veranstaltung. Beim Anbaden in Dettum heißt es sich Verkleiden. Das Freibad lockt zum Beispiel mit einem Fun-Triathlon und einer Poolparty. Das Freibad am Elm (Hemkenrode) feiert im August sein Sommerfest mit Nachtschwimmen. In diesem Freibad ist auch das Ferienzeltlager der Cremlinger Jugendfeuerwehren zu Hause. Immer beliebter wird auch das Hundeschwimmen, das nach offiziellem Saisonende an einem besonderen Tag möglich ist. Das Freibad in Remlingen lockt auch bei kälterem Wetter mit Badetemperaturen von 26 bis 28 Grad. Ein Alleinstellungsmerkmal im Kreis. Im Schladener Freibad wird im Sommer ein Open-Air-Konzert geboten. Mit einem Badfrühstück soll das Freibad im August unterstützt werden. Traditionell finden in Schladen immer wieder auch Rettungsbootwettbewerbe der Feuerwehren und der DLRG statt. Zwei Veranstaltungen ragen in diesem Jahr im Stadtbad Hornburg über alle anderen hinaus. Da ist „Finish – das Fitnessfestival“ zu nennen und das Sommerfest. Das ganze Freibad kann man übrigens für einen Abend (und die Nacht) mieten. Etwas Besonderes gibt es noch im Landkreis: Das Natur- und Familienbad wird vom Schwimmverein betrieben. Open-Air-Konzerte im Sommer, Eisbaden und Skilaufen im Winter, sowie zahlreiche Schwimmsportangebote werden neben dem täglichen Freizeitschwimmen angeboten.

SCHWIMMBÄDER IM LANDKREIS WOLFENBÜTTEL Stadtbad Okeraue Harztorwall 21 38300 Wolfenbüttel Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 9.30 – 21 Uhr Freitag und Samstag 9.30 – 22 Uhr Feiertage 9.30 - 20 Uhr Donnerstags ist das Sportbecken ab 20 Uhr den Vereinen vorbehalten. Eintrittspreise: ab 3 Euro www.stadtbad-okeraue.de Freibad Fümmelsee Am Fümmelsee 5 38304 Wolfenbüttel Saisoneröffnung 10. Mai, 11 Uhr Öffnungszeiten: täglich von 10 – 20 Uhr Eintrittspreise: ab 1,80 Euro Besonderheit: Naturbad www.wsv21.de Freibad Schöppenstedt Am Schützenplatz 2 38170 Schöppenstedt Saisoneröffnung: 19. Mai Öffnungszeiten: Mo Ruhetag Di, Do 7.30 – 19 Uhr (Ferien 20 Uhr) Mi 14 – 19 Uhr (Ferien 20 Uhr) Fr – So 11 – 19 Uhr (Ferien 10 – 20 Uhr) Eintrittspreise: Kinder 2 Euro, Erwachsene 3 Euro www.freibad-schoeppenstedt.de Freibad Remlingen Schöppenstedter Straße 51 38319 Remlingen Saisoneröffnung: 19. Mai Öffnungszeiten: Mo - Fr 14 - 19 Uhr Sa – So, Feiertags, Ferien 11 - 19 Uhr Eintrittspreise: Kinder 1,50 Euro, Erwachsene 3 Euro Besonderheit: Das Freibad ist beheizt. Wassertemperaturen 26 bis 28 Grad. www.freibad-remlingen.de Freibad Groß Denkte Mühlenweg 24A 38321 Groß Denkte Saisoneröffnung: 19. Mai Öffnungszeiten: Mo – Fr 15 – 20 Uhr Sa, So, Feiertage, Ferien 11 – 19 Uhr Eintrittspreise: Kinder 1,50 Euro, Erwachsene 3 Euro Freibad Sickte Schöninger Straße 38173 Sickte Saisoneröffnung: 12. Mai (geplant) Öffnungszeiten: Mo, Mi, 15 – 20 Uhr alle anderen Tage 9.30 – 20 Uhr Eintrittspreise: Kinder 1,50 Euro, Jugendliche 2,50, Erwachsene 4 Euro www.sickte.de Freibad Dettum Elmstraße 8 38173 Dettum Saisoneröffnung: 11. Mai, Anbaden mit Verkleidung Öffnungszeiten: Mo – Fr 13 – 19 Uhr Sa, So, Feiertage, Ferien 10 – 19 Uhr Eintrittspreise: Kinder 1,30 Euro Jugendliche 2,50 Erwachsene 3 Euro www.freibad-dettum.de Freibad Hemkenrode An der Badeanstalt 1 38162 Cremlingen/Hemkenrode Saisoneröffnung: 5. Mai Öffnungszeiten: täglich 10 – 19 Uhr bzw. 9 – 20 Uhr (Juli-August) Eintrittspreise: Kinder 1,80 Euro Jugendliche 2,50 Euro Erwachsene 3,50 Euro www.freibad-am-elm.de Freibad Schladen Am Badeteich 1 38315 Schladen Saisoneröffnung: 12. Mai Öffnungszeiten: Mo – Fr 14 – 20 Uhr Sa, So, Ferien 10-20 Uhr Eintrittspreise: Kinder und Jugendliche 1,50 Euro Erwachsene 3 Euro www.freibad-schladen.de Stadtbad Hornburg Am Stadtbad 1 38315 Hornburg Saisoneröffnung: 5. Mai Öffnungszeiten: täglich 11 – 19 Uhr Eintrittspreise: Kinder 2 Euro Erwachsene 4 Euro Besonderheit: Das Stadtbad kann für private Veranstaltungen gemietet werden. www.stadtbad-hornburg.de Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Eintrittspreise stellen nur einen Ausschnitt dar.