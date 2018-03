Sie machen Menschen schöner

„Wir arbeiten dafür, dass unsere Kunden schön aussehen und sich wohlfühlen“, erklärt Susanne Dillge. Auch immer mehr junge Männer wollen Friseur werden. Die Chancen für Bewerber stehen gut. Zukünftige Fachkräfte werden gesucht.

Haarpflege für Männer wichtiger

Dillge ist Obermeisterin der Friseurinnung Wolfenbüttel-Salzgitter. „Für Männer werden die Themen Beauty und Haarpflege immer wichtiger“, weiß sie zu berichten. Fast ein Drittel der 26 Auszubildenden im Landkreis Wolfenbüttel sind junge Männer. Der Beruf sei ein ungemein spannender.

„Unsere Auszubildenden und Mitarbeiter können nicht durch die Digitalisierung ersetzt werden.“ Susanne Dillge, Obermeisterin der Friseurinnung Wolfenbüttel-Salzgitter

„Die Beratung der Kunden, die fachliche Qualifikation bei der Auswahl hautschonender Produkte und geeigneter Pflegemittel erfordern ein fundiertes Fachwissen“, erklärt Dillge. „Wir arbeiten dafür, dass unsere Kunden toll aussehen und sich wohlfühlen, das erfordert Kreativität und handwerkliches Können“, erzählt sie weiter. Das alles im Salon zu organisieren erfordert von den Meisterinnen und Meistern neben dem Fachlichen auch ein großes Organisationstalent. „Das ist das Schöne an unserem Beruf“, erklärt sie.

„Wir haben vor kurzem erst die Inhalte unserer Ausbildungsordnung überarbeitet und können heute die jungen Menschen berufsfeldweit ausbilden und Schwerpunkte in der Kosmetik, für Langhaarfrisuren und der modischen Gestaltung von Frisuren anbieten“, erklärt Dillge. Die Leistungen der Auszubildenden werde bereits vom ersten Tag an für die Gesellenprüfung bewertet. Die Zwischenprüfung sei bereits der erste Teil der Gesellenprüfung und zähle für die Abschlussprüfung mit.

„Wir sind in der glücklichen Situation, dass in unserem Beruf im Friseurhandwerk die Handarbeit und die Kommunikation mit unserer Kundschaft im Mittelpunkt stehen“, so Dillge weiter. Die Digitalisierung spiele nur eine Rolle bei der kaufmännischen Steuerung des Betriebe.

„Das geht in Fragen der Farb- und Stilberatung Gott sei Dank noch nicht“, lacht sie. Für Menschen, die Spaß an Handarbeit und dem täglichen Kontakt mit Menschen haben, sei das ideal und biete ein erfülltes Berufsleben mit täglichen Erfolgserlebnissen.

„Das sinkende Angebot an Fachkräften merken wir im Friseurhandwerk natürlich auch“, berichtet Dillge. Zudem immer wieder Fachkräfte für Elternzeit und Erziehungszeiten ausfallen. Das stelle Betriebe vor große Herausforderungen. Durch die sinkenden Geburtenzahlen gebe es zusätzlich immer weniger Jugendliche, die sich um Ausbildungsplätze im Handwerk bewerben.

Neue Karrierechancen für Friseure

„Industrielle Ausbilder, Büroberufe und der öffentliche Dienst sind oft beliebter als die handwerkliche Ausbildung, die wir anbieten“, erzählt Dillge. Das habe auch finanzielle Gründe. Derzeit verdient ein Auszubildender in Niedersachsen im ersten Ausbildungsjahr 488 Euro, im zweiten 573 Euro und im dritten 657 Euro. Deshalb müsse das Berufsbild des Friseurhandwerks sich modernisieren und dem Nachwuchs neue Karrierechancen eröffnen. „Das darf nicht auf Kosten der dualen Ausbildung geschehen“, fordert sie. Die großen Vorteile des dualen Systems seien seine Lernfähigkeit und Praxisorientierung. Diese gelte es wieder in den Mittelpunkt zu rücken.

Dillge wirbt ausdrücklich dafür, nach der Schule eine handwerkliche Ausbildung zu beginnen. „Die praktische handwerkliche Ausbildung mit dem Gesellenbrief als Abschluss ist kein Hindernis für weiterführende Bildungsgänge“, erklärt sie. Umso glücklicher sei sie, dass viele allgemeinbildende Schulen im Landkreis Wolfenbüttel das Angebot der Handwerksinnungen nutzen und im Berufsorientierungsunterricht Auszubildende in Handwerksberufen und Handwerksmeister in ihren Expertenveranstaltungen zu Wort kommen ließen.

Ein Beruf mit Perspektive

„Wir unterstützen gerne die Lehrerinnen und Lehrer in den allgemeinbildenden Schulen dabei, dass sich möglichst viele Schülerinnen und Schüler ein Bild von der Arbeit im Handwerk machen können“, führt sie aus.

Trotz der Nachwuchsprobleme sieht Dillge die Zukunft des Friseurhandwerks positiv. „Bei uns steht der Kunde und die Handarbeit im Mittelpunkt. Unsere Auszubildenden und Mitarbeiter können nicht durch die Digitalisierung ersetzt werden“, erklärt sie.

Nicht jeder Schulabsolvent kann ein Studium durchlaufen. „Den Schwerpunkt auf Handarbeit, Kundenbetreuung und Dienstleistung zulegen, ist die Zukunft für unser meisterliches Handwerk“, schließt sie.