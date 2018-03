JupiterJones rocken 2015 den Exer in Wolfenbüttel. Fotos(7): Stadt Wolfenbüttel

Wolfenbüttel Am 4. August rocken fünf bekannte Sänger und Gruppen den Ostfalia-Campus.

Stars@ndr2 – live wieder in Wolfenbüttel zu Gast

Der Radiosender NDR 2 macht mit seiner Event-Reihe „stars@ndr2 – live“ erneut in Wolfenbüttel Station. Am 4. August kommen fünf bekannte Sänger und Gruppen auf den Campus der Ostfalia.

Vor vier Jahren feierte die Veranstaltung dort Premiere. Sunrise Avenue, Rea Garvey, Mark Forster und Alexander Knappe begeisterten damals rund 35 000 Menschen.

Ein Jahr später holte NDR 2 Andreas Bourani, Johannes Oerding, Stefanie Heinzmann, Jupiter Jones und Tonbandgerät nach Wolfenbüttel – rund 40 000 Menschen kamen. Das war bisher der absolute Rekord dieser Veranstaltungsreihe.

Dieser Erfolg und das Jubiläum 900 Jahre Wolfenbüttel könnten Gründe dafür sein, dass die Stadt nun erneut Veranstaltungsort dieser beliebten Veranstaltung wird.

Welche Künstler in diesem Jahr dabei sein werden, gibt NDR 2 in den nächsten Wochen noch bekannt. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Alle Konzerte werden auf zwei Videowänden, die an den Bühnenseiten installiert sind, übertragen, so dass die Besucher die Konzerte hautnah miterleben können.

Auch die jungen Besucher dürfen gespannt sein, denn 300 Quadratmeter sind auf dem Veranstaltungsgelände eigens für die NDR 2 Kinderwelt reserviert. Hier gibt es unter anderem professionelles Kinderschminken und zahlreiche Spielutensilien. Ein geschultes Team wird die Kinder betreuen.

Wer sich schon einen Vorgeschmack auf das Festival in Wolfenbüttel holen will, der sollte nach Heide fahren. Dort gastiert „stars@ndr2 – live“ bereits am Sonnabend, 21. Juli.