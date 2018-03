„Viele wissen nicht, wie es weitergehen soll“

Frau Mannherz, wie oft und vor allem welchen Schülern stehen Sie am Theodor-Heuss-Gymnasium studien- und berufsberatend zur Seite? 1 Ich bin mindestens an einem Tag pro Monat in der Schule, klassenweise für die Schüler ab dem 9. Jahrgang. Und das schon seit 20 Jahren. Ich gehöre quasi zum Inventar. Ich informiere und orientiere die Schüler. Ich halte Sprechzeiten ab, biete...