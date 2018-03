Noch freie Plätze für Sommerfreizeit in Polen

Wolfenbüttel Die Stadtjugendpflege hat noch freie Plätze für eine Sommerfreizeit vom 23. Juli bis zum 2. August in Polen. Mit Jugendlichen der Partnerstadt Kamienna Gòra findet in der Nähe von Karpasc am Riesengebirge ein spanendes Programm statt. Für Infos und Anmeldungen: Caroline.Wollenberg@Wolfenbuettel.de...