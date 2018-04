Trotz Kälte herrscht bei den Osterfeuern Partystimmung

An vielen Orten im Landkreis luden die Feuerwehren am Wochenende wieder zu Osterfeuer-Veranstaltungen ein. Trotz Regenwetters und Kälte waren die Veranstaltungen meist gut besucht.In Wendessen waren die dicken Rauchschwaden schon vom weitem zu sehen. Autos standen rechts und links am Weg vom Dorf...