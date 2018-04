Frau fährt mit unversichertem Auto

Wolfenbüttel Mit einem unversicherten Auto war eine 24-Jährige am Ostermontag in Wolfenbüttel unterwegs. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kontrollierte eine Streifenbesatzung der Polizei Wolfenbüttel die Fahrerin gegen 11.35 Uhr, auf der Dürerstraße. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass für das Auto der 24-Jährigen kein Versicherungsschutz mehr bestand. Zudem besteht der Verdacht, dass die Frau bereits am Tag zuvor mit dem unversicherten Auto unterwegs war. Die Ermittlungen wurden aufgenommen, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zudem wurde die Weiterfahrt untersagt.

