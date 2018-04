In Linden wird wieder Skat gespielt

Linden Udos Preisskat geht in die nächste Runde: Gespielt wird wieder am Samstag, 7. April, ab 15 Uhr im Vereinsheim des SV Linden, zu erreichen über Am Hillberge. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Der Einsatz liegt bei 12 Euro. Kontakt: Telefon: (0 53 31) 6 25 85.