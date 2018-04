Wolfenbüttel Zu einem Auffahrunfall am Neuen Weg kam es laut Polizei am Freitag kurz nach 14 Uhr. Beteiligt waren demnach drei Fahrzeuge. Zwei Autofahrerinnen hielten in Höhe Campestraße verkehrsbedingt. Ein nachfolgender 27-Jähriger bemerkte dies zu spät und schob mit seinem Wagen die beiden vor ihm stehenden Fahrzeuge aufeinander.

Das Fahrzeug des Verursachers war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt.