In Cremlingen werden zwei Autos gestohlen

Wolfenbüttel In der Nacht zum Freitag sind in Cremlingen zwei schwarze Audi 4 Avant gestohlen worden. Nach Polizeiangaben standen die Fahrzeuge auf den Straßen Glue Winkel und Am Papendorn. Der Zeitwert der Fahrzeuge wird auf 20 000 beziehungsweise 12 000 Euro geschätzt. Hinweise: (0 53 31) 93 30.