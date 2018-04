Wolfenbüttel Schwer verletzt wurde am Sonntag gegen 18.10 Uhr eine 17-jährige Motorradfahrerin bei einem Unfall auf der Landesstraße 500, zwischen Schladen und Neuenkirchen, Höhe Buchladen. Die Polizei geht von einem Fahrfehler der Frau aus. In einer Linkskurve habe sie die Kontrolle über ihr Motorrad verloren und sei gestürzt. Mit dem Rettungsdienst wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Der Schaden am Motorrad soll 2500 Euro betragen. Es wurde abgeschleppt.