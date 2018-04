Die besten Vorleser des Bezirks

Der zwölf Jahre alte Gymnasiast Jannis Klapproth vom Anna-Sophianeum in Schöningen hat gemeinsam mit Nicolas Förster vom Felix-Klein-Gymnasium in Göttingen den Bezirksentscheid der Vorlesewettbewerbs des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels gewonnen. Jetzt geht es am 16. Mai zum Landesentscheid...