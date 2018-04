Stadt sucht Platz für weiteren Adventshof

Wolfenbüttel Während der Sommer bevorsteht, beginnen für das Veranstaltungsteam der Stadt Wolfenbüttel bereits die Planungen für den Weihnachtsmarkt. Auch 2018 sollen wieder die Adventshöfe ihre Pforten öffnen und in unmittelbarer Nähe zum Stadtmarkt mit weihnachtlichen Leckereien einladen, heißt es in der Pressemitteilung der Verwaltung. Die Besucher könnten so versteckte Plätze kennenlernen, die selbst alteingesessenen Wolfenbüttelern unbekannt seien.

Die Beliebtheit der Adventshöfe steige von Jahr zu Jahr, so dass nun ein weiterer Hof angeboten werden solle. Dafür bittet die Stadt um Unterstützung der Anwohner. Gesucht werde ein Innenhof in fußläufiger Entfernung vom Stadtmarkt. Voraussetzung sei ein barrierefreier Eingang für die Besucher sowie ein zugänglicher Wasser- und Stromanschluss im Hof. Geöffnet werde an allen vier Adventswochenenden: 30. November bis 2. Dezember, 7. bis 9. Dezember, 14. bis 16. Dezember und 21. bis 23. Dezember.

Jeder Hof werde Gastronomie bieten, weihnachtlich dekoriert werden in Absprache mit der Stadt. Für Anwohner, die den Hof zur Verfügung stellten, sollten keine Kosten anfallen.

Kontakt: (0 53 31) 8 64 31.