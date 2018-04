Gewerbebetriebe sind Ziel von Einbrechern

Wolfenbüttel Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in die Büroräume eines Gewerbebetriebes am Holunderweg in Wolfenbüttel gelangt. Die Täter haben nach Polizeiangaben ein Fenster aufgehebelt. Sämtliche Räume wurden durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde zumindest ein Tresor entwendet.

Im gleichen Tatzeitraum wurde auch die Tür zu einer Bäckereifiliale an der Neindorfer Straße aufgehebelt. Dies misslang jedoch nach Polizeiangaben. Ob ein Tatzusammenhang besteht, sollen die weiteren Ermittlungen ergeben. Die Schadenshöhe ist noch offen. Hinweise: (0 53 31) 93 30.