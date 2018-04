Polizeikontrolle: Von 150 Fahrzeugen sind 33 zu schnell

Wolfenbüttel Die Polizei hat am Dienstag zwischen 7.30 und 22 Uhr an verschiedenen Orten zu unterschiedlichen Zeiten per Laserpistole die Geschwindigkeit der Fahrzeuge im Kreis kontrolliert. Messstellen waren demnach unter anderem auf der Landesstraße 495 zwischen Halchter und Adersheim, auf der Kreisstraße 90 zwischen Wolfenbüttel und Adersheim sowie auf der Bundesstraße 79 in Wendessen. In der Stadt standen die Polizisten vor allem vor den Schulen.

Von 150 Fahrzeugen, so die Polizei, waren 33 zu schnell. Das entspreche mehr als jedem fünften Fahrzeug. Das schnellste sei nach Abzug der Toleranz mit 106 Stundenkilometern statt erlaubter 70 unterwegs gewesen. Die Polizei kündigt weitere Kontrollen an.