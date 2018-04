Wolfenbüttel Leicht verletzt wurde eine 11-Jährige beim Überqueren der Leipziger Straße an der Kreuzung Leipziger Allee – Doktorkamp. Das Auto eines 71-Jährigen, das in Richtung Innenstadt fuhr, erfasste das Kind am Mittwoch gegen 14.15 Uhr, so die Polizei. Zu der Zeit war aufgrund eines Stromausfalls die Ampel außer Betrieb. Das Mädchen stürzte, sei aber noch am Unfallort in die Obhut von Angehörigen übergeben worden.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder