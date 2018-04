Sport verbindet 200 Jugendliche aus 8 Nationen in Wolfenbüttel

Reges Treiben mit dröhnender Musik auf dem Jugendplatz an der Langen Straße in Wolfenbüttel. Mehr als 200 Jugendliche aus acht Nationen (Deutschland, Afghanistan, Eritrea, Somalia, Türkei, Albanien, Ghana, Südkorea) ließen ihren sportlichen Neigungen am Freitagabend grenzenlosen Lauf. ...