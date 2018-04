Schüler entwickeln Sicherheitsschuh – und gewinnen Wettbewerb

Das teilt das Gymnasium mit. Dabei ging es darum, erste Erfahrungen zu sammeln im Gründen und Leiten eines Unternehmens und der erfolgreichen Produktplatzierung auf dem Markt.

Das Bildungswerk der niedersächsischen Wirtschaft biete den Wettbewerb in Kooperation mit der Stiftung Niedersachsen-Metall seit vielen Jahren für Schüler der 10. bis 13. Klassen regionaler Gymnasien an. Vermittelt werden sollten grundlegende betriebswirtschaftliche Kenntnisse, die die Teilnehmer später im Studium oder bei der Arbeit in Unternehmen verwenden könnten. Die Schüler übernehmen laut Schule bei dem PC-gestützten Planspiel die Rollen von Vorständen konkurrierender Aktiengesellschaften. Vertreter aus Unternehmen flankierten mit Informationsblöcken zu den Themen Bilanzierung, Unternehmensziele, Personalwesen, Vertrieb und Marketing, heißt es in der Pressemitteilung.

Eine Woche lang traten die Schüler als drei fiktive Unternehmen gegeneinander an. Die Ergebnisse wurden dann einer Jury aus Vertretern der Wirtschaft und Eltern der Schüler vorgestellt. Dabei setzte sich die Turtle AG mit einem Sicherheitsschuh mit spezieller Gel-Sohle durch.