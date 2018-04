Wolfenbüttel Das nächste Repair-Café im Bürgerzentrum C 83 findet am Donnerstag, 26. April, von 16 bis 19 Uhr an der Cranachstraße 83 statt. Teilnehmer werden gemeinsam defekte Alltagsgegenstände reparieren, die mitgebracht werden. Dabei werden sie von einem Fachmann unterstützt.