Wolfenbütteler Bürgerverein ernennt neue Ehrenmitglieder

Seit langer Zeit in der Geschichte des Bürgervereins Wolfenbüttel sind Persönlichkeiten, die sich um das Wohl des Vereins verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern ernannt worden. Vorsitzender Bernd Höfener hat, so heißt es in der Pressemitteilung, auf Vorschlag des Vorstands Hans-Joachim Hahne und Carl-Friedrich Heidebroek zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Hahne gehörte demnach von 1983 bis 1994 dem Vorstand an und sei zuvor und auch danach „ein äußerst aktives Mitglied“. Er sei 95 Jahre alt. Carl-Friedrich Heidebroek habe die Finanzen des Vereins in guten und schwierigen Zeiten geführt. Als er 2017 den Posten des Schatzmeisters abgegeben habe, sei der Verein sehr gut aufgestellt gewesen.

Bei den Vorstandswahlen wurden Vorsitzender Bernd Höfener und Schriftführer Olaf Dornieden einstimmig für zwei weitere Jahre wiedergewählt.

Der Bürgerverein wurde 1871 gegründet. Vereinszweck sei die Förderung von Heimat- und Denkmalpflege, traditionellem Brauchtum, Kultur und Kunst.