Unfall auf L495 - Auto überschlägt sich

Auf der Landstraße L495 Halchter ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurden zwei Menschen verletzt. Ein Mann war in seinem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehren aus Wolfenbüttel, Linden und Halchter konnten den Verletzten befreien. Er wurde mit einem Rettungswagen in Krankenhaus transportiert.

Aus bislang ungeklärter Richtung kam ein Fahrer vermutlich nach links von der Fahrbahn ab und stieß hier mit seinem PKW gegen einen Straßenbaum. Der PKW überschlug sich und landete auf dem Dach. Das Auto blieb auf der Gegenfahrbahn liegen. Ein 44-jähriger Autofahrer aus der Gegenrichtung sah das Fahrzeug zu spät. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die beiden Autofahrer leicht verletzt worden sind. Der 37-musste aus dem Fahrzeugwrack von der Feuerwehr befreit werden.

Beide Autofahrer wurden mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 13.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen musste die Landesstraße gesperrt werden.

Die Unfallstelle ist geräumt. red