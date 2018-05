Frau wird erneut Opfer eines Trickbetrügers

Wolfenbüttel Eine 84-Jährige ist am Dienstag gegen 10.30 Uhr am Harztorwall Opfer eines Wechseltrickdiebstahls geworden. Ein unbekannter Mann hatte sie nach Polizeiangaben angesprochen, weil er angeblich eine Zwei-Euro-Münze wechseln wollte. Nachdem die Rentnerin der Bitte nachgekommen sei und der Mann in unbekannte Richtung davonging, stellte die Frau fest, dass in ihrer Geldbörse mehrere Hundert Euro fehlten. Die Frau habe den Täter nicht näher beschreiben können.

Erst in der vergangenen Woche war es einer 83-Jährigen wie berichtet auf dem Parkplatz eines Discounters an der Adersheimer Straße genauso ergangen. Auch in dem Fall fehlten nach dem Wechseltrick mehrere Geldscheine.

Hinweise: (0 53 31) 93 30.