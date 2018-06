Namika tritt nicht bei Stars@NDR2 in Wolfenbüttel auf

Wolfenbüttel Die Sängerin Namika tritt nicht als Hauptact beim Stars@NDR2-Festival am 4. August am Exer in Wolfenbüttel auf. Entschieden wird erst am am 23.Juli.

Die Sängerin Namika tritt nicht beim Stars@NDR2-Festival am 4. August am Exer in Wolfenbüttel auf. Das Nachrichtenportal Regional Wolfenbüttel hatte behauptet, dass die Interpretin von „Lieblingsmensch“ als Hauptact auf der Bühne stehen werde. Das dementierte NDR-Pressemitarbeiterin Bettina Brinker auf Nachfrage unserer Zeitung. Erst am 23. Juli soll der Name des Hauptacts bekannt gegeben werden, so Brinker. Fest steht hingegen, dass Philipp Dittberner, Lions Head, Lotte und Alexander Knappe auftreten werden. Die Stadt Wolfenbüttel rechnet mit über 30 000 Besuchern. Der Eintritt zum Open-Air-Festival ist frei.