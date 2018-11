Wolfenbütteler Ratskeller hat neue Pächter

Und unter dem Namen „Ratskeller“ wollen Sven und Peggy Siegmund sowie Jarek Kasperczyk und Nina Heptner das Lokal künftig auch betreiben. So richtig los wird es zwar erst 2019 nach dem Umbau gehen, bereits zum Wolfenbütteler Weihnachtsmarkt wird jedoch geöffnet sein - als Pop-Up-Bar.

Bürgermeister Thomas Pink freute sich bei der Vertragsunterzeichnung am Montagabend, dass mit den neuen Pächtern erfahrene Gastronomiebetreiber aus Wolfenbüttel für den Ratskeller begeistert werden konnten - und ihr eingereichtes Konzept Politik und Verwaltung überzeugen konnte. Siegmund und Kasperczyk führen derzeit schon das Komm in der Schweigerstraße erfolgreich und bekommen mit dem Ratskeller nun ein zweites Standbein in der Lessingstadt. Um ihr Konzept für den Ratskeller auch umsetzen zu können, wird es noch ein paar Umbaumaßnahmen geben. Offener soll es werden. Und kommunikativer. Hier darf man schon gespannt sein. Verraten kann man jedoch schon eines, es wird deutsche Küche geben und auch die Außengastronomie soll verstärkt werden.

Bevor es im kommenden Jahr soweit ist, wird der „alte“ Ratskeller aber noch einmal genutzt. Vom 27. November bis 23. Dezember öffnet die Pop-Up-Bar ab 19 Uhr und lädt zur Party ein. Bei Getränken und kleinem Speiseangebot steht das Feiern im Mittelpunkt - DJ und Live-Musik lgehört dazu.