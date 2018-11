Schul-AG setzt sich für das Wolfenbütteler Tierheim ein

Dalya schüttelt die Sammelbüchse, so dass man deutlich hören kann: Es ist schon Geld drin. Die Fünftklässlerin hat in Wolfenbüttels Innenstadt für das Tierheim gesammelt. Es ist Teil einer Aktion, mit der die Schulhund-AG der Leibniz-Realschule das Wolfenbütteler Tierheim unterstützen will. Die...