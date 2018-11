Neuer Wolfsburger Chor beweist: Chormusik kann cool sein

. Einem Chor hängt oft das Image des ewig gestrigen an: Das Bild einer Truppe älterer Herrschaften in Uniform steigt vor dem inneren Auge auf, dazu ein paar Takte „Das Wandern ist des Müllers Lust“. Okay, das ist zugegebenermaßen ein ziemlich überspitztes Klischee. Dass ein Chor auch cool sein...