VWI und Neuland haben die besten Mieterzeitungen

Die Freude war groß, als im Rahmen des Tages der Wohnungswirtschaft in Berlin die Gewinner des Wettbewerbs „Deutschlands beste Mieterzeitungen“ von GdW-Präsident Axel Gedaschko und Staatssekretär Gunter Adler bekannt gegeben wurden: Volkswagen Immobilien (VWI) und die Neuland haben jeweils in ihren Kategorien den Titel gewonnen, wie VWI mitteilt.

Insgesamt hatten 170 Mitbewerber ihre Kundenmagazine beim Gesamtverband der Wohnungswirtschaft (GdW) eingereicht. Eine Fachjury hatte Ende September getagt und die Top Ten der besten Mieterzeitungen in Deutschland in drei Kategorien (große, mittlere und kleinere Wohnungsunternehmen) nominiert. VWI überzeugte mit dem Mietermagazin „Zuhause“ die siebenköpfige Jury in der Kategorie „Mittelgroße Unternehmen mit 4000 bis 9999 Wohnungen.“ Die Jury begründete ihre Preisvergabe mit der Informationsvielfalt und dem ausgeprägten Servicegedanken des Magazins und sprach von einem „tollen Format“. Zudem biete VWI zusätzliche Inhalte mit einer eigenen digitalen Online-Plattform an und schaffe damit ein Mehrwert für die Leser.

Ausgezeichnet wurde auch die Neuland Wohnungsgesellschaft mbH für ihre thematisch abwechslungsreiche und hervorragend gestaltete Zeitschrift „weltraum“ in der Kategorie „Große Unternehmen mit mehr als 10.000 Wohneinheiten“. Die siebenköpfige Fachjury hob hier den hohen Wiedererkennungswert sowie die damit einhergehende ambitionierte, farbenfrohe Gestaltung hervor. „Die Neuland ist hocherfreut über diese Anerkennung. Die Auszeichnung verdeutlicht, dass wir uns über das normale Maß hinaus in allen Bereichen für unsere Mieter engagieren”, so Hans-Dieter Brand, Geschäftsführer der Neuland.