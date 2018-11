Diebe stehlen Räder eines Golf R

Bisher unbekannte Täter entwendeten am Donnerstagabend im Allerpark von einem VW Golf R alle vier Räder.

Bisher unbekannte Täter entwendeten am Donnerstagabend im Allerpark von einem VW Golf R alle vier Räder. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der Eigentümer, ein 22-jähriger Wolfsburger, hatte den roten PKW um 21 Uhr auf dem Parkplatz P1 abgestellt. Als er nur zwei Stunden später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass der Golf auf Vierkanthölzern aufgebockt und alle vier Räder entwendet worden waren. Bei den Rädern handelt es sich um originale 19-Zoll-Felgen von Volkswagen vom Typ „Pretoria“. Der Radsatz hat einen Wert von 3000 Euro. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Wolfsburg Zeugen, die im Bereich des Allerparks verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter

(0 53 61) 46 46-0

zu melden.