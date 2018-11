Bambinilauf: Teilnehmer-Hattrick für Eichendorffschule

Die Eichendorffschule ist erneut die teilnehmerstärkste Schule beim Bambinilauf geworden. Es ist der dritte Sieg innerhalb von drei Veranstaltungsjahren, wie die Volksbank BraWo nach der Siegerehrung am Freitag mitteilte.

Gespannt warten die Grundschüler der Eichendorffschule aus Wolfsburg, der Grundschule Sülfeld und der Friedrich-von-Schiller-Grundschule mit ihren Lehrern auf die Verkündung des Ergebnisses: Welche Schule hat die meisten Teilnehmer beim United Kids Foundations Bambinilauf 2018 gestellt? Die Jungen und Mädchen hatten mit zahlreichen Mitschülern im Rahmen des Wolfsburg-Marathons des VfL Wolfsburg am Bambinilauf teilgenommen. Am Freitag wurde in der Wolfsburger Hauptstelle der Volksbank BraWo am Mühlengraben der Sieger gekürt.

Claudia Kayser, Leiterin der Direktion Wolfsburg bei der Volksbank BraWo, gab die teilnehmerstärkste Schule bekannt. Es ist die Eichendorffschule, die damit nach den Siegen 2016 und 2017 in diesem Jahr den Teilnehmer-Hattrick perfekt macht. Mit 151 Teilnehmern von insgesamt 359 Schülern lag die Schule laut der Volksbank-Mitteilung prozentual gesehen hauchdünn vor der Grundschule Sülfeld (56 von 138). Den dritten Platz belegt die Friedrich-von-Schiller-Grundschule mit 55 Teilnehmern von 212 Schülern.

„Großartig, wie viele Schülerinnen und Schüler Jahr für Jahr beim Bambinilauf an den Start gehen und was sie für einen Spaß dabei haben. Die Grundschulen stehen beispielhaft dafür, wie wir mit unserem Kindernetzwerk unseren Teil dazu beitragen wollen, Kinder zu Bewegung und gesunder Lebensweise zu motivieren“, sagte Kayser bei der Ehrung der Schulen.

Die Gewinner dürfen sich neben einer Finanzspritze von 200 Euro noch über ein besonderes Highlight freuen: Sprint-Ass Sven Knipphals, der im Sommer seine Karriere als Profisportler beendet hatte, schnürt noch einmal die Laufschuhe und hält eine exklusive Sportstunde mit den Schülern der Eichendorffschule ab.

Die Grundschule Sülfeld erhält für den zweiten Platz 150 Euro, die drittplatzierte Friedrich-von-Schiller-Grundschule 100 Euro.

Auch im kommenden Jahr können wieder alle interessierten Schulen beim Bambinilauf an den Start gehen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Der Lauf steht allen Kindern in der BraWo-Region offen, wobei die Teilnahmegebühr von der Volksbank BraWo getragen wird.