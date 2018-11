13. Geburtstag: Tag der offenen Tür im Phaeno

„Tüfteln“ ist das Motto des 13. Phaeno-Geburtstags. Passend zur Sonderausstellung „Die Tüftelmäuse“ warten am Samstag, 24. November, von 10 bis 18 Uhr zahlreiche Tüftel-Attraktionen auf die ganze Familie: Kinder erkunden mit ihren Eltern die Sonderausstellung und können passend dazu kleine Fahrzeuge für die Tüftelmäuse bauen. Außerdem stehen unzählige Kapla-Steine zum kreativen Bauen zur Verfügung. Wer mag, kann verwinkelte Fachwerkhäuser, gewagte Brücken und riesige Türme mit Tipps von einem Profi selbst bauen, wie das Phaeno mitteilt.

Auch digital wird man kreativ sein können: Bei den Tinker-Toys entwerfen Kinder und Erwachsene zusammen mit Fachleuten ihr eigenes Spielzeug am Computer. Diese neuartige Spielzeugidee kann man mit einer VR-Brille betrachten, auf Papier ausdrucken oder zur Produktion an einem 3D-Drucker in Auftrag geben. Vor Ort veranschaulicht der Drucker, wie ein Spielzeug gedruckt wird. Neben den Tüftelaktionen präsentiert sich auch das gesamte Haus in besonderer Geburtstagsatmosphäre: Die kleinen Gäste können sich an der Schminkstation in eine Geburtstagsprinzessin oder einen -prinzen, in Löwen, Tiger, Schmetterlinge oder ihre Wunschhelden verwandeln lassen.

In der Best-of-Show werden die Besucher mit Knalleffekten, feurigen Experimenten und lustigen Überraschungen verblüfft. Winterlich duftet es schon im Biolabor: Die Besucher experimentieren mit Tannennadeln, Zitrusfrüchten oder Lavendel und kreieren eine persönliche Duftessenz zum Verschenken. Der Eintritt an diesem Tag der offenen Tür ist frei. Für Tüftelaktionen und die Shows werden kleine Unkostenbeiträge erhoben.



Das Programm

Kapla-Steine laden zum kreativen Bauen ein. 11 bis 17 Uhr im großen Ideenforum, kostenfrei.

Tinker-Toys: 11 bis 17 Uhr im Tech-Lab, Entwerfen kostenlos, Produktionskosten je nach Entwurf.

Phaeno-Best-of-Show: Zwei Phaeno-Mitarbeiter präsentieren eine Auswahl verblüffender Experimente aus dem Show-Programm des Phaeno: 11, 12.30, 15, 16.30 Uhr im Wissenschaftstheater, Eintritt 1 Euro, Karten an der Phaeno-Kasse.

Duftlabor zum Mitmachen: 11 bis 17 Uhr im Biolabor, 1 Euro Materialkosten.

Fahrzeuge in der Tüftelwerkstatt: 11 bis 17 Uhr im Shop, kostenfrei.

Kinderschminken: 11 bis 17 Uhr in der Ausstellung, kostenfrei.

Gemeinsames Rätseln am Rätselwagen: 11 bis 17 Uhr in der Ausstellung, kostenfrei.

Sonderausstellung „Die Tüftelmäuse“: 10 bis 18 Uhr, kostenfrei. Sonderausstellung „Zeit“: 10 bis 18 Uhr,

kostenfrei.