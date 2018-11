Wolfsburg. Der Tunesier steht im Verdacht, am 7. November in Frankreich ein vorsätzliches Tötungsdelikt begangen zu haben.

Polizei nimmt 27-jährigen mutmaßlichen Mörder in Wolfsburg fest

Eine Wolfsburger Funkstreifenwagenbesatzung hat Sonntagnacht um 1 Uhr auf der Dieselstraße Verkehrsteilnehmer kontrolliert – unter anderem drei Fahrradfahrer. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Polizisten fest, dass einer der Männer von französischen Ermittlungsbehörden mittels europäischem Haftbefehl gesucht wird, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 27-jährige Mann aus Tunesien steht im Verdacht, am 7. November in Frankreich ein vorsätzliches Tötungsdelikt begangen zu haben. Der Festgenommene wird einem Haftrichter vorgeführt.