Wolfsburger wegen versuchten Totschlags vor Gericht

Wieder einmal ist Wolfsburg der Tatorts eines brutalen Falls häuslicher Gewalt, der seit Montagvormittag vor dem Landgericht Braunschweig verhandelt wird. Angeklagt ist ein 63-Jähriger, ein Ex-Fremdenlegionär. Er hatte am 29. Juni in einer Wohnung in Vorsfelde seine 64 Jahre alte Frau beinahe...