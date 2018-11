Rekordbeteiligung – 350 Teilnehmer beim VfL-Laternenumzug

Die VfL Wolfsburg Fußball GmbH freut sich über eine Rekordteilnahme beim diesjährigen Laternenumzug an der Volkswagen-Arena. Etwa 350 Kinder und Eltern folgten der Einladung des Klubs und spazierten, gemeinsam mit Maskottchen Wölfi, St. Martin und unter musikalischer Begleitung der freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte um den Allerpark.

Nach dem Start am Marathontor 1 ging es direkt um die Wakeboard-Anlage, vorbei am AOK-Stadion zurück zur Volkswagen-Arena, schreibt der Verein in einer Mitteilung. Höhepunkt hier war für die kleinen Umzugsteilnehmer die große LED- Lichtshow, wie sie die Fans des VfL sonst nur an Bundesliga-Spieltagen erleben. Ines Buerke vom VfL-Organisationsteam: „Wir sind begeistert von der tollen Resonanz und freuen uns sehr über die Rekordteilnahme. Unser besonderer Dank gilt der freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte für die tolle Unterstützung.“ Bereits am Nachmittag klebten und schnippelten rund 80 Kinder im VfL-Fansaal fleißig ihre Laternen. Pünktlich zum Einbruch der Dunkelheit und unmittelbar vor dem Start traf dann auch Maskottchen Wölfi ein. Fortan war Wölfi natürlich der begehrteste Teilnehmer.

Es ergab sich ein beeindruckendes Lichtermeer rund um den Wakepark. Das große Finale erlebten die staunenden, kleinen Wolfsburger direkt vor der Nordkurve im Innenraum der Volkswagen-Arena: „Wir sind sehr beeindruckt von der perfekten Organisation und den vielfältigen Angeboten dieses Nachmittags. Die Lichtshow war eine Überraschung für uns, und unser Lukas wollte Wölfi gar nicht mehr loslassen“, schwärmt etwa Lisa Müller (37) aus Kästorf.

Im Anschluss gab es dann Kinderpunsch, Burger und Pommes am Foodtruck, direkt an der Arena. Die lodernden Feuertonnen luden zum Verweilen ein. Ein gelungener Nachmittag also, zum Auftakt in die besinnliche Vorweihnachtszeit. Im kommenden Jahr soll es natürlich die nächste Auflage des Laternenumzugs geben.