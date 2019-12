9000 Wobcom-Kunden am Sonntag ohne Internet

Tausende Wobcom-Kunden hatten am Sonntagvormittag kein Internet in ihrem Zuhause. Der Grund ist eine defekte Hardware im Rechenzentrum des Wolfsburger Telekommunikationsanbieters. „Betroffen waren 9000 Kunden in unserem gesamten Versorgungsgebiet“, sagte Dalibor Dreznjak, Leiter Unternehmensentwicklung und Kommunikation bei den Stadtwerken, auf Anfrage unserer Zeitung. Die ersten Störungsmeldungen kamen gegen 4 Uhr morgens. Ab 7 Uhr...