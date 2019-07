Fortschritte im Wolfsburger Baugebiet Hellwinkel-Terrassen

Im neuen Wohngebiet Hellwinkel-Terrassen beginnen in den kommenden Wochen die Arbeiten auf zwei Baufeldern. Die Bauplan GmbH errichtet direkt an der Reislinger Straße sowie in der Nachbarschaft der bereits fertiggestellten Neuland-Häuser dreigeschossige Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 70 Wohnungen. Im Jahr 2021 will das Peiner Unternehmen sie schlüsselfertig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft Mondial aus München übergeben. Dann...