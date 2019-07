Hofreiter erkundet in Wolfsburg grüne Seiten von VW

Sie sind derzeit allgegenwärtig, die Bundes-Grünen. Erst recht in jenen Wochen, in denen sich der Deutsche Bundestag in der Sommerpause befindet. „Das ist genau die richtige Zeit, um solche Termine wahrzunehmen.“ Das sagte Anton Hofreiter, Fraktionschef der Grünen im Bundestag. Der 49-Jährige war...