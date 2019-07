Diebe stehlen in Wolfsburg einen Motorroller

Einen mattschwarzen Motorroller mit seitlich angebrachten goldenen Applikationen der Marke Piaggio haben Unbekannte am Mittwoch zwischen 2 Uhr und 7.30 Uhr entwendet. Der zwei Jahre alte Motorroller stand vor einem Mehrfamilienhaus in der John-F.-Kennedy-Allee. Der 24-jährige Besitzer hatte den Roller mit mehreren Schlössern gegen Diebstahl gesichert. Durch den Diebstahl ist dem 24-Jährigen ein Schaden von mindestens 2500 Euro entstanden, wie die Polizei mitteilt. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner verdächtige Personen wahrgenommen haben und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, (05361) 46460. red

