Unbekannter schießt mit Metallkugeln in Detmerode: Frau getroffen

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Samstag drei Menschen in einem Auto mit Metallkugeln beschossen. Nach Polizeiangaben wurde eine Frau getroffen, aber nicht verletzt. An anderer Stelle, ebenfalls in Detmerode, wurde ein Fenster beschädigt ­– wohl ebenfalls von einer Metallkugel.

Die Betroffenen hatten offenbar großes Glück: Wie die Polizei am Sonntagmorgen berichtete, war es in den frühen Morgenstunden des Samstags, gegen 2.27 Uhr, als in der Marignanestraße drei Personen in einem PKW von einem bislang unbekannten Täter mit Metallkugeln beschossen wurden. Eine 23-jährige Wolfsburgerin, die von einer der Kugeln an der Schulter getroffen wurde, erlitt keine Verletzungen.

Insgesamt konnten am Tatort laut Polizei drei Metallkugeln sichergestellt werden. Ein Schaden an dem Auto entstand nicht.

Einen weiteren Vorfall mit einer Metallkugel gab es ebenfalls am Samstag in der Theodor-Heuss-Straße in Detmerode: Wie die Polizei mitteilte, wurde gegen 14.10 Uhr eine Beschädigung an einem Fenster eines Mehrfamilienhauses angezeigt. „Da auch hier vor Ort eine Metallkugel sichergestellt werden konnte, ist ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten nicht auszuschließen“, heißt es seitens der Leitstelle.

Die Polizei Wolfsburg hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter (05361) 4646-0 zu melden. cc