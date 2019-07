Wolfenbüttel. Es handelt sich um ein hellblaues Hollandrad mit einer pinkfarbenen Klingel. Es hatte am Bahnhof in einem Fahrradständer gestanden.

Täter stehlen am Bahnhof Wolfenbüttel ein Fahrrad

Nach einem Fahrraddiebstahl im Zeitraum zwischen Donnerstag, 18. Juli, 8 Uhr, und Sonntag, 21. Juli, 20 Uhr, ermittelt die Polizei Wolfenbüttel. Nach ihren Angaben hatten bislang nicht ermittelte Täter ein an einem Fahrradständer am Bahnhof in Wolfenbüttel angeschlossen abgestelltes Fahrrad gestohlen. Bei dem Rad handelt es sich um ein hellblaues Hollandrad mit einer pinkfarbenen Klingel im Wert von rund 150 Euro, heißt es im Polizeibericht. Zeugen werden gesucht.

Hinweise: (05331) 9330.