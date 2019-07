Ein streitbarer Geist, dem Wolfsburg viel zu verdanken hat

Er ist so alt geworden, dass er den Schlussakkord seines langen Lebens aus tiefster Überzeugung selbst setzen konnte. „Ein erfülltes Leben? Nein. Ich habe ein gelungenes Leben gelebt“, bilanzierte Georg Kugland mit der Unbestechlichkeit eines Jahrhundertmenschen bei einem unserer letzten Treffen. Das war typisch für den ehemaligen VW-Manager, der jetzt im Alter von 97 Jahren gestorben ist.

Kugland war bis zuletzt ein knorriger Kämpfer, ein streitbarer und durchsetzungsfähiger Typus Mann, wie er ohne die Erfahrungen von Krieg, Verlust der Heimat und Wiederaufbau nicht reifen konnte. Groß und bleibend sind auch seine Verdienste um den Wolfsburger Sport. Geboren wurde Kugland 1922 im ostpreußischen Friedland. Nach dem Abitur zog er mit der Wehrmacht in das wahnwitzige „Unternehmen Barbarossa“, den Überfall auf die Sowjetunion. Als junger Offizier erlebte er die dreijährige Belagerung der Millionenstadt Leningrad und wurde selbst verwundet. Über die Erfahrungen und Erlebnisse einer von den Nazis verführten Jugend hat er später in Schulen berichtet.

Mit der ihm eigenen Tatkraft und Zielstrebigkeit baute sich Kugland nach dem Krieg ein neues Leben auf. Nach dem Studium arbeitete er zunächst im Vertriebenenministerium. 1958 fing er bei Volkswagen in Wolfsburg an. Als Leiter des Zentralen Tarifwesens konnte er seine Qualitäten vor allem in den teilweise harten Auseinandersetzungen der 1970er und 1980er-Jahre voll ausspielen. Der gewiefte Taktiker war ein beinharter, aber letztlich der pragmatischen Lösung zugeneigter Verhandlungspartner. Seinen Mitarbeitern war er ein fordernder und fördernder Vorgesetzter. Mit diesem Selbstbewusstsein engagierte er sich auch auf vielen gesellschaftlichen Gebieten.

Georg Kugland, der als Jugendlicher begeisterter Ruderer war, hat vor allem die Sportlandschaft Wolfsburgs maßgeblich mitgeprägt. Oft war er dabei die treibende Kraft. Ob Stadtsportbund, Ruderverein, Golfklub Boldecker Land oder VfL Wolfsburg – überall hinterließ der gleichermaßen akribische wie hartnäckige Satzungsexperte seine Spuren. Die Beschwernisse des Alters stachelten den Elan des Trägers des Bundesverdienstkreuzes sogar eher noch an, wenn es um die Durchsetzung von Bürgerinteressen ging. Damit machte sich Kugland nicht nur Freunde. Das war ihm allerdings herzlich egal. Streitbare und dabei der Sache verpflichtete Geister wie er sind rar geworden.

Der VfL schrieb zum Tode seines Ehrenmitgliedes: „Der Verstorbene hat sich nicht nur um die Stadt Wolfsburg, sondern im Besonderen auch um seinen Verein, dem er seit 1972 angehörte, verdient gemacht. Er hat viel für den VfL e.V. bewegt, ob beim Bau des Leistungszentrums, ob im Vereinsrat oder als langjähriger Berater des Präsidiums.“